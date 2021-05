Venter boost i etterspørselen

Oppdrettsgiganten Mowi har allerede varslet markedet om førstekvartalstallene gjennom en handelsoppdatering. Derfor var det størst spenning knyttet til utbytte, guiding og kommentarer rundt etterspørsel.

— Selv om det fortsatt er strenge smitteverntiltak de fleste steder, ser vi at stadig flere spiser mat utenfor hjemmet sammenlignet med forrige kvartal. Etterspørselen i dagligvare fortsatte å være god, noe Mowi nok en gang har klart å dra nytte av gjennom vår integrerte verdikjede, sier konsernsjef Ivan Vindheim i Mowi.

Oppdrettsselskapet tror etterspørselen etter laks er på vei mot gamle høyder drevet av blant annet lettelser i globale smitteverntiltak. Veksten i dagligvare var på 20-25 prosent i kvartalet, og veksten er tydelig blant både nye og eksisterende kunder, heter det i rapporten. Mowi forventer at begge gruppene skal fortsette å øke sitt konsum også etter at pandemien og dertil hørende tiltak er over.

50 pst. utbytte

Styret i Mowi har besluttet å utdele et ordinært utbytte på 0,77 kroner pr. aksje i andre kvartal 2021, tilsvarende 50 prosent av underliggende resultatet.

På forhånd ventet Fearnley Securities-analytiker Nils Thommessen et utbytte på 1,09 kroner, mens Carl-Emil Kjølås Johannessen i Pareto Securities spådde 0,70 kroner pr. aksje.

Mowi slaktet 125.468 tonn i kvartalet, noe som er 51 prosent høyere enn i samme periode i fjor. For 2021 guider oppdrettsselskapet et volum på 445.000 tonn.

– Det er svært gledelig å kunne levere rekordhøye oppdrettsvolumer og samtidig en betydelig reduksjon i produksjonskostnader i første kvartal. Nedgangen i kostnader skyldes i stor grad høye volumer og kostnadsinitiativer over tid. Volumvekst og lave kostnader er sentrale elementer i Mowi sin strategi, sier Vindheim.

Mowi (Mill. euro) 1. kv./21 1. kv./20 Driftsinntekter 1.022,4 884,8 Operasjonelt driftsresultat 109,2 109,3 Slaktevolum (i tonn) 125.468 83.119 Driftsresultat pr. kilo 0,87 1,31

Økte topplinjen

I første kvartal hadde Mowi et operasjonelt driftsresultat på 109 millioner euro, tilnærmet nøyaktig det samme som i fjor. Driftinntektene kom inn på 1.022 millioner euro, mot 885 millioner euro i 2020.

I kvartalsrapporten skriver Mowi at selskapets salg- og videreforedlingsdivisjon, hadde nok et godt kvartal med rekordhøye volumer og inntjening delvis drevet av påske- etterspørsel.