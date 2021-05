Slik vil sjømatgiganten nå guiding

Inntektene falt, men bunnlinjen ble styrket for Lerøy i første kvartal. Nå vil sjømatselskapet bygge biomasse i Aurora gjennom 2. kvartal for å nå guiding.

Etter en betydelig påvirkning av vintersår i Lerøy Aurora i første kvartal besluttet Lerøy Seafood ifølge finansdirektør Sjur Malm å ta ut mer fisk enn planlagt i første kvartal på lave snittvekter, skriver TDN Direkt.

– Vi slaktet fisken tidligere for at utviklingen skulle minimeres, og det har gitt lavere slaktevekter, lavere prisoppnåelse og høyere kostnader. Problemet starter tidligere og må sannsynligvis løses tidligere i verdikjeden, uttalte han under selskapets kvartalspresentasjon.

Av samme årsak vil også volumet i andre kvartal være lavt, for å bygge biomassen som er nødvendig for å nå 2021-guidingen på 47.000, forklarer Malm, ifølge nyhetsbyrået.

– Veldig god posisjon

Innen VAP sier konsernleder Henning Beltestad at Lerøy har begynt å få en betydelig bedre kapasitetsutnyttelse i de nye enheter som har blitt lagt til i senere år. Han påpeker at omsetningen i kvartalet er lavere prisrelatert, mens den underliggende aktiviteten i sum er god.

– Vi opplever at vi har en veldig god posisjon i nedstrøm for fremtiden. Vi har fortsatt ledig kapasitet og vi har potensiale til å utvikle både Lerøy og markedene vi jobber i fremover, sier Beltestad.

Under forventning

Lerøy Seafood Group fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på 455 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 816 millioner kroner i samme periode året før.

Det var på forhånd ventet et operasjonelt driftsresultat på 474 millioner kroner, ifølge konsensusestimater.

Resultatet før skatt og verdijusteringer var 455 millioner kroner, mot 734 i fjor, av driftsinntekter på 4.925 millioner kroner, mot 5.305 millioner i fjor. Det var ventet driftsinntekter på 5.229 millioner.

Selskapet hadde en EBIT pr. kilo innen segmentet Farming på 6 kroner, mot 14,30 kroner samme periode året før.