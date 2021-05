Meglerhus vraker kjøpsanbefaling etter torsdagens tall

Torsdag presenterte Lerøy Seafood Group sine kvartalstall, noe som resulterte i en kursoppgang på 4,1 prosent til 77,24 kroner.

Nå velger tallknuserne i SEB å nedgradere sin anbefaling på Lerøy Seafood fra kjøp til hold samtidig som kursmålet på 81 kroner gjentas. Meglerhuset mener, ifølge TDN Direkt, at dagens aksjekurs priser inn sterke fremtidsutsikter.

Lerøy Seafood Group fikk et driftsresultat før verdijusteringer av biomasse på 455 millioner kroner i første kvartal 2021, sammenlignet med 816 millioner kroner i samme periode året før. Selskapet omsatte i perioden for 4,93 milliarder kroner, mot 5,31 milliarder kroner for et år siden.

Ledelsen forklarer fallet i omsetning med at pandemien påvirker etterspørselen negativt og har gitt lavere priser både for rødfisk og hvitfisk. Svakere prisoppnåelse er den viktigste årsaken til lavere inntjening.