Lakseinnsider kjøper aksjer for 600.000 kroner

Glen Bradley har tirsdag kjøpt 100.000 aksjer i Salmon Evolution, opplyses det i en melding.

Aksjene ble kjøpt for cirka 6,02 kroner pr. stykk, eller drøyt 600.000 kroner totalt.

Bradley er styremedlem – og primærinnsider – i Salmon Evolution, som opererer innen landbasert lakseoppdrett. Han utførte kjøpet via det heleide selskapet Ocean Industries.

Før pinsehelgen la Salmon Evolution frem sin rapport for første kvartal, som ble et svært innholdsrikt kvartal for oppdrettsselskapet.

Etter handelen eier Bradley 70.000 Salmon Evolution-aksjer privat og 1,5 millioner aksjer i selskapet via Ocean Industries.