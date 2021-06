Meglerhus anbefaler tre aksjer

- -

Tallknuserne i Bank of America Securities oppgraderer sin anbefaling på Mowi nøytral til kjøp og jekker opp kursmålet fra 215 til 265 kroner. Samtidig blir Atlantic Sapphire og Bakkafrost trukket frem som toppvalg i sektoren, ifølge TDN Direkt.

Analytikerne velger å heve lakseprisestimatet for 2022 med 5 prosent til 6,1 euro pr. kilo, og tar nå høyde for et oppsving i etterspørselen etter covid. Det impliserer en underliggende etterspørselsvekst på 16 prosent over perioden 2019-2022, godt over den ventede tilbudsveksten på 12 prosent i samme periode.

Ifølge TDN Direkt velger Bank of America Securities å opprettholde underperform-anbefalingen på Salmar.

Torsdag omsettes Mowi for 224,80 kroner, Atlantic Sapphire omsettes for 93,20 kroner mens Bakkafrost omsettes for 752,80 kroner.