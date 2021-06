Meglerhus nedjusterer Atlantic Sapphire-kursmål

Meglerhuset DNB Markets nedjusterer sitt kursmål på Atlantic Sapphire til 140 kroner fra 170 kroner, ifølge TDN Direkt.

«Vi har løftet vårt capex-budsjett for fase 2 og fremover for å reflektere råvareinflasjon i tillegg til å justere vår modell for nye aksjer og kontanter», skriver meglerhuset.

Atlantic Sapphire offentliggjorde i forbindelse med emisjonen på 120 millioner dollar til kurs 98,6 kroner et capex-budsjett for fase 2 på 210 millioner dollar, mens DNB Markets hadde estimert et budsjett på 150 millioner dollar, fremgår det ifølge TDN.