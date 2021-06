Mowi venter høyere etterspørsel enn tilbudsveksten de neste fem årene

Mowis konsernsjef Ivan Vindheim uttalte ifølge TDN Direkt under North Atlantic Seafood Forum (NASF) torsdag at selskapet venter at etterspørselen etter atlantisk laks vil overstige tilbudsveksten de neste fem årene.

– Etterspørselen har klart oversteget tilbudet de siste ti år, og vi mener det vil være tilfellet også neste fem år. Alternative oppdrettsteknologier vil ikke forandre det, sier han ifølge TDN.

Fragmentert

Mowi leder globalt i årlig slaktevolum, og Vindheim venter at industrien kan konsolideres fremover.

– Industrien er fremdeles veldig fragmentert. Det er ingen klar nummer to eller tre i industrien, så etter hvert som ting utvikler seg hadde jeg ikke vært overrasket over ytterligere konsolidering i sektoren, sier han.

Ellers gjentar konsernsjefen ifølge TDN at kostnadene generelt er for høye i absolutte termer, spesielt utenfor Norge.

– Kostnadsdifferansen mellom de forskjellige oppdrettsregionene er også for høy. Personlig tror jeg det er mer viktig enn noensinne at tradisjonell oppdrett styrker sine konkurransefordeler på kostnader, ettersom alternative oppdrettsteknologier setter seg opp mye nærmere forbrukerne, sier han.

Ufornøyd

Han sier at Mowi ikke er fornøyd med sin relative vekst de siste årene, på tross av rekordvolumer i 2020.

– På tross av rekordvolumer har vi ligget bak industriveksten. Dette er ikke tilfredsstillende og vårt klare mål er å vokse slaktevolumene minst på industrisnittet fremover, sier han.