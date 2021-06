Forventer lavere priser etter «tung uke»

Oppdrettere og eksportører rapporterer om lavere prisforventninger for laksen denne uken. En eksportør sier til Intrafish i bransjeavisens ukentlige rundspørring at det har vært «en tung uke» – særlig for den minste fisken mot slutten av uken.

Det står i kontrast til optimismen en kunne spore forrige uke, da det ble meldt om forventninger om priser opp på 60-tallet.

– Noen oppdrettere prøvde seg i morges på en høyere pris neste uke, men det kan de bare glemme. Om vi ikke får kjøpt til lavere priser, dropper vi rett og slett å handle. Vi må tjene penger, ellers har vi naturligvis ingen interesse av dette, sier en eksportør til Intrafish nå.

Samtidig meldes det om uvanlig store prissprik mellom de ulike vektklassene, ifølge bransjeavisen.

Lavere forventninger

Prisforventningene for neste uke for fisk på mellom 3 og 4 kilo ligger nå på 55–56 kroner kiloen, mot 57–60 kroner for en uke siden.

For fisk på mellom 4 og 5 kilo er prisforventningene 57–58 kroner pr. kilo, mot 58–62 kroner forrige uke.

Fisk på mellom 5 og 6 kilo ventes å oppnå 58–62 kroner kiloen, mot 61–65 kroner for en uke siden.

I tillegg ventes priser på mellom 65 og 70 kroner pr. kilo for fisk på 6 kilo eller mer. Her understrekes det imidlertid at det er lite som er tilgjengelig, og handlene er få, ifølge Intrafish.

I midten av mai – uke 19 – nådde lakseprisene en topp på 75 kroner, som var det høyeste nivået på nær ett år. Onsdag viste nye tall fra SSB en eksportpris på 57,64 kroner pr. kilo for fersk laks i uke 23, en nedgang på 3,3 prosent fra uken før.

Sykdom hos flere

Flere oppdrettsaktører har meldt om laksesykdommen ILA ved sine anlegg den seneste tiden. ILA fører til tvungen slakting og at fisken tas ut tidligere enn planlagt, som igjen betyr at fisken blir mindre enn planlagt.

– Vi flyter nesten over av småfisk grunnet ILA-slaktingen, sier en aktør til Intrafish.

Cermaq mistenker infeksiøs lakseanemi (ILA) ved et anlegg i Hammerfest, børsnoterte NRS er blitt rammet av det andre ILA-utbruddet på kort tid og vil sannsynligvis måtte redusere sine forventede slaktevolum for inneværende år, mens Nova Sea og Vega Sjøfarm har mistanke om ILA i Vega kommune og har varslet Mattilsynet.

Onsdag ble det meldt om ILA-mistanke på et Salaks-anlegg i Salangen kommune, og at Mattilsynet selv vil inspisere anlegget for eventuelt for å bekrefte ILA-mistanken.