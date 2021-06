Sjømat-transaksjon til 1,3 milliarder i boks

NTS, som produserer og selger laks gjennom datterselskaper i Norge, har mandag morgen sendt ut en melding med henvisning til en børsmelding som ble publisert 23. november 2020. Den omfattet en avtale om kjøp av aksjer i Norway Royal Salmon og salg av samtlige aksjer i ICE Fish Farm.

I meldingen fremgår det at betingelsene for gjennomføring av transaksjonene i henhold til kjøpsavtalen er oppfylt og at de er gjennomført.

Det vil si at Midt-Norsk Havbruk (MNH), som er et heleid datterselskap av NTS, har kjøpt 6,3 millioner aksjer i NRS, tilsvarende 14,45 prosent av aksjene og stemmene i selskapet. Aksjene ble kjøpt til 209 kroner stykket, som tilsvarer en transaksjon på 1,3 milliarder kroner.

65.435 aksjer er også mottatt som utbytteaksjer.

Etter gjennomføringen kontrollerer NTS, direkte og indirekte gjennom MNH 13,44 millioner aksjer i NRS, tilsvarende 30,84 prosent av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Salg i ICE Fish Farms

I en separat børsmelding fra Ice Fish Farms mandag morgen, med henvisning til NTS-meldingen, fremgår det også at MNH har overdratt samtlige aksjer eid i ICE Fish Farm til Måsøval Eiendom.

Etter transaksjonen eier MNH ingen aksjer i ICE Fish Farm, mens Måsøval eier 30 millioner aksjer, tilsvarende 55,6 prosent av totalt antall utstedte aksjer og stemmer i ICE Fish Farm.

NTS kontrollerer dermed ingen aksjer Ice etter transaksjonene.

NTS-aksjen er opp 4,24 prosent i år til 88,6 kroner, mens NRS-aksjen er ned 18,17 prosent i år til 175,6 kroner. ICE Fish Farm-aksjen er opp 3,72 prosent i år til 44,6 kroner.