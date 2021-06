Enda et lakseselskap vil på børs

Gigante Salmon har sendt inn søknad om opptak til handel på Euronext Growth, går det frem av en melding fra Oslo Børs mandag.

Bak den Bodø-baserte gruppen, som også omfatter det heleide datterselskapet Gigante Salmon Rødøy, står Lorentsen-familien.

Gigante Salmon eies av Gigante Havbruk, der gründer og nestor Kjell Arild Lorentsen er daglig leder, men har overlatt kontrollen til sine tre barn. Pappa er styreleder i Gigante Salmon.

Landbasert oppdrett

I desember 2020 opplyste iLaks at Gigante Salmon Rødøy hadde fått grønt lys for et landbasert oppdrettsanlegg på Rosøy i Rødøy, med 13.731 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette er ett av tre landbaserte anlegg Gigante Salmon har planer om å bygge.

De to andre er ifølge nettstedet på Feøya i Gildeskål kommune og på Verholmen utenfor Bolga i Meløy kommune.