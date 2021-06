Fra bedrageridom til Norcod-suksess

Norcod-stifter Mikael Rønes gjør videre fiskesatsinger gjennom sitt holdingselskap Global, skriver Grimstad Adressetidene.

Norcod, som driver med oppdrett av torsk, ble børsnotert oktober 2020. Aksjen har gått 122 prosent siden notering.

Ville satse nytt

I dag er Rønes og Global helt ute av Norcod, men satser fortsatt videre på fiskeoppdrett. Denne gangen er det selskapet American Aquafarms og laks i Maine, USA som står for tur. Allerede i 2022 satser de på å ha fisk i sjøen.

Grunnen til at nettopp det amerikanske markedet ble valgt, forklarer Rønes er et underskudd på lakseprodusenter i USA. Han mener at det er mye å spare, både med hensyn på kostnader og klima.

– USA importerer 90 prosent av sitt årlige forbruk av laks. Tenk bare på de kostnadene, og ikke minst Co₂-utslippene, denne transporten utgjør, forteller Rønes til Grimstad Adressetidene.

American Aquafarms har som mål å produsere 30.000 tonn laks i året. I tillegg har selskapet satt stort fokus på problemer rundt lakserømming, lakselus og videreforedling av restavfall. Totalt vil anlegget supplere delstaten Maine med om lag 700 arbeidsplasser.

Åpen om bedrageridom

I 2008 ble Mikael Rønes dømt for bedrageri. Til Grimstad Adressetidene forteller han at det ikke har vært en lett vei tilbake, og det har vært vanskelig å få med investorer på laget. Likevel sier Rønes at interessen for lakseoppdrett er stor blant amerikanerne.

– Lukkede anlegg, fokus på miljøvern og at all teknologien som skal brukes i lakseproduksjonen er norsk, har nok hatt litt å si for interessen. Timingen var nok perfekt, ettersom det er blitt mer fokus på miljø i USA den siste tiden, sier Rønes til Grimstad Adressetidene.

Global oppnådde et resultat før skatt på 83 millioner kroner i 2019. Selskapet, som er heleid av Mikael Rønes, eier 80 prosent av aksjene i American Aquafarms.