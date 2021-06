Innsider fikk napp på én million fiskeaksjer

I forrige uke ble det kjent at en utenlandsk finansiell investor nært tilknyttet en primærinnsider i The Kingfish Company hadde gitt Arctic Securities mandat til å sjekke muligheten for kjøp av inntil 6.096.620 aksjer (tilsvarende rundt 9 prosent av aksjene) i yellowtail-oppdretteren.

Da tilbudsperioden løp ut 22. juni hadde Creadev International, nærstående til styremedlem Alexandre van der Wees, mottatt aksepter for drøyt én million aksjer. Kjøpet av disse aksjene er gjennomført til kurs 26 kroner, tilsvarende totalt 26,7 millioner kroner.

Etter dette eier Creadev 13,35 millioner aksjer i Kingfish, tilsvarende rundt 19,72 prosent av utstedte aksjer.

Tirsdag endte Kingfish-aksjen på 25 kroner på Euronext Growth.