Opsjonsdryss for Mowi-topper

Styret i Mowi tildelte onsdag 1,675 millioner opsjoner med utøvelseskurs 247,1395 kroner til 34 ansatte, deriblant flere direktører, går det frem av en børsmelding onsdag kveld.

Utøvelseskursen tilsvarer 107,5 prosent av volumvektet, gjennomsnittlig børskurs på datoen for generalforsamlingen da styret fikk opsjonsfullmakten (9. juni).

Toppsjef Ivan Vindheim har fått tildelt 200.000 opsjoner, og nå 544.594 opsjoner utestående i selskapet. I tillegg har han 7.413 aksjer.

Finansdirektør Kristian Ellingsen er blant seks direktør som har fått tildelt 100.000 opsjoner i denne runden. Han har 155.283 opsjoner utestående, og eier i tillegg 753 aksjer.

Opsjonene gjelder i utgangspunktet for fire år, men vil kunne utøves umiddelbart i tilfelle det kommer inn et oppkjøpstilbud på samtlige aksjer, eller om Mowi blir ikke-dominerende eier i fusjon med et annet selskap.