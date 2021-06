Det nordnorske oppdrettsselskapet Gigante Salmon har som følge av sterk interesse valgt å utvide emisjonen forut for selskapets notering på Euronext Growth.

Emisjonen utvides til cirka 40,4 millioner nye aksjer, fra tidligere cirka 34,9 millioner aksjer. Ifølge selskapets tilretteleggere, SpareBank 1 Markets og SpareBank 1 Nord-Norge, er emisjonen overtegnet også med den nye emisjonsstørrelsen.

Tegningskursen er den samme, på 5,50 kroner. Denne verdsetter selskapet til cirka 359 millioner kroner før penger.

Gjelsten, Lundkvist – og Nordea

Med seg som hjørnesteinsinvestorer i emisjonen har selskapet Bodø-baserte T. Kolstad eiendom som tegner seg for 40 millioner kroner, investeringsselskapet Torgnes som går inn med 15 millioner, og Bjørn Rune Gjelsten-kontrollerte Helgeland Invest, som også går inn med 15 millioner.

Kristian Lundkvists Middelborg Invest går dessuten inn med 10 millioner kroner i selskapet.

I forbindelse med utvidelsen av emisjonen nå opplyser Gigante at Nordea Investment Management har tegnet seg for aksjer for 30 millioner kroner.

Selskapet planlegger å bygge landbaserte anlegg på Rødøy på Helgeland.

Noteringen på Euronext Growth ventes å finne sted mandag 5. juli.