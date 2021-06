Dataselskap og sjømatselskap skal samarbeide

Datasenterselskapet Green Mountain og Hima Seafood har inngått en samarbeidsavtale om gjenbruk av restvarme fra datasenteret. Byggestart er i 2021 og når anlegget er fullt operasjonelt i 2023 vil restvarmen bidra i produksjonen av 9.000 tonn ørret årlig på Himas landbaserte oppdrettsanlegg på Rjukan.

Varmetransport

Green Mountains DC2-Telemark ligger kun 800 meter fra oppdrettsanlegget. Ved å koble de to anleggene sammen med et rørsystem, kan Green Mountain levere oppvarmet vann til Hima. Dette er energi som ellers ville blitt sluppet ut i luften og sløst vekk.

Bruk av varmevekslerteknologi vil sikre at Hima-anlegget kan bruke energien fra vannet for å oppnå riktig vanntemperatur i sin RAS-løsning. Det samme vannet blir deretter returnert til Green Mountain etter bruk. På det tidspunktet vil vannet ha en lavere temperatur som igjen kan brukes til kjøling av datasenteret og dermed skape et ekte sirkulært prosjekt.

Kostnadsbesparelse

– Green Mountains spillvarme representerer en betydelig kostnadsbesparelse i produksjonen vår. Vi er glade for at vårt oppvarmingsbehov kan bidra til å redusere miljøavtrykket til Green Mountain og samtidig kjøle datasenteret tilbake. Dette er virkelig en vinn-vinn-løsning for begge parter, sier Sten Falkum, adm. direktør i Hima Seafood, i en melding.