Færre rømte laks i norske elver

I 2020 var det 40 vassdrag hvor det var moderat til høy forekomst av rømt laks. Dette er en nedgang fra 55 året før, viser en rapport fra det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag.

Ifølge fiskeridirektoratet er vassdragene i en positiv utvikling når det kommer til rømte laks, og det virker som om det er i ferd med å stabilisere seg på et lavere nivå. Men det er likevel ikke et entydig bilde, og det er fremdeles elver med for høye innslag av rømt laks.

De senere årene har også undersøkelser viser at rømt oppdrettslaks i større eller mindre grad har blandet seg inn i de ville bestandene. Vurdert etter delnorm genetisk integritet i Kvalitetsnormen for villaks kommer rundt 35 prosent av bestandene i god tilstand, mens resten har større eller mindre grad av innblanding av rømt oppdrettslaks.

Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rømt oppdrettsfisk i vassdrag ble startet opp i 2014 og ledes av Havforskningsinstituttet. I 2014 var det 140 elver som inngikk i overvåkningsprogrammet, mens i 2020 var antall elver økt til 218.

Av de 218 elvene var det i 82 prosent av tilfellene blitt vurdert til å ha lavt innslag av rømt oppdrettslaks, som vil si mindre enn 4 prosent. 27 elver ble vurdert til å ha et moderat innslag, mellom 4 og 10 prosent, av rømt laks. Mens 6 prosent, det vil si 13 elver, ble vurdert å ha et høyt innslag av rømt laks, over 10 prosent.