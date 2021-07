Det er påvist ILA i Salangen

Det er påvist infeksiøs lakseanemi (ILA) ved 13597 Salangslia i Salangen kommune. Det opplyser Mattilsynet om tirsdag.

Det er Salaks som driver med lakseoppdrett på lokaliteten i Troms og Finnmark. Salaks holder selv til i Salangen, og har vært i drift siden 1985. Årlig produksjon ligger på rundt 10.000 tonn.

Kan pålegge tømming

Mattilsynet ble varslet 16. juni av Pharmaq Analytiq om funn som minnet om ILA på fisk ved lokalitet. En drøy uke etter var tilsynet på plass for å ta ut prøver av fisk ved Salangslia. Og svarene kom mandag og bekreftet ILA-diagnosen.

ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Viruset er imidlertid ufarlig for mennesker.

For å begrense smittespredning er lokaliteten ilagt restriksjoner, blant annet med forbud mot flytting av fisk uten særskilt tillatelse. Mattilsynet kan også pålegge tømming av lokaliteten.

Lokale tilpasninger ut fra lokaliteter i området, avstandsforhold og strømforhold etc. vil legges til grunn for kontrollområdets utbredelse. Kontrollområdet må forventes å ha en utstrekning på opptil 20 km fra lokalitetet med ILA.

Mange mistanker

Flere aktører innen lakseoppdrett har den senere tiden meldt om mistanke om laksesykdom ved sine anlegg.

Hos Cermaq oppdaget man noen symptomer for infeksiøs lakseanemi ved et anlegg i Hammerfest tidligere i juni. Norway Royal Salmon er blitt rammet av to virusangrep på kort tid, og kan måtte redusere deres forventede slaktevolum for året. Mens i Vega kommune har Nova Sea og Vega Sjøfarm begynt å mistenke ILA ved deres anlegg, og har derfor kontaktet Mattilsynet.