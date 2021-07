Lerøy og SalMar kjøper Grieg Seafood Hjaltland UK

- -

Scottish Sea Farms Ltd (SSF), som er eid 50/50 av Lerøy Seafood Group og SalMar, har signert en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. fra Grieg Seafood.

Kjøpsprisen på gjeld- og kontantfri basis er satt til 164 millioner britiske pund.

Grieg Seafood Hjaltland UK er en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland med operasjoner på Shetland og Isle of Skye. Selskapet har 21 aktive sjølokasjoner, et smoltanlegg og et slakteri.

– Gjennom oppkjøpet styrker SSF tilstedeværelsen i regionen, noe som gir grobunn for videre bærekraftig og lønnsom vekst, sier Gustav Witzøe, konsernsjef i SalMar, i en melding.

Oppkjøpet vil bli finansiert med ny egenkapital fra eierne og fremmedkapital.

Transaksjonen er forventet å bli gjennomført innen utgangen av fjerde kvartal 2021 forutsatt godkjennelse fra relevante myndigheter og vanlige betingelser for gjennomførelse.