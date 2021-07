– Øker vårt kursmål med 8,50 kroner

Tirsdag kveld ble det kjent at Scottish Sea Farms har signert en avtale om å kjøpe 100 prosent av Grieg Seafoods Shetland-virksomhet for 164 millioner britiske pund på gjeld- og kontantfri basis. Dette tilsvarer i overkant av 1,94 milliarder norske kroner.

Pareto Securities skrev ifølge TDN Direkt i en oppdatering tirsdag kveld at deres konservative verdsettelse av Shetland-virksomheten var 980 millioner kroner, og meglerhuset derfor ser på transaksjonen som positiv for Grieg Seafood. Alt annet likt øker den ifølge oppdateringen deres kursmål på aksjen med 8,50 kroner.

– Innvannende for kjøper

Markedet reagerer onsdag formiddag med å sende Grieg Seafood opp 7,5 prosent (6,15 kroner) til 88,75 kroner i skrivende stund. Pareto har kjøpsanbefaling på Grieg Seafood med et kursmål på 120 kroner, og ser dermed en oppside på 35 prosent fra dagens nivåer.

«Antar man at Scottish Sea Farms klarer å oppnå lignende marginer på disse eiendelene som på nåværende drift i samme område, argumenterer vi også for at transaksjonen er innvannende for dem», skriver Pareto ifølge nyhetsbyrået.

Scottish Sea Farms er eid 50/50 av Lerøy Seafood og SalMar.