DNB Markets hever kursmål etter tirsdagens nyheter

DNB Markets hever kursmålet på Grieg Seafood fra 90 til 100 kroner og gjentar ifølge TDN Direkt sin kjøpsanbefaling på aksjen.

Onsdag omsettes aksjen for 88,995 kroner, opp 7,7 prosent.

Tirsdag kveld ble det kjent at Scottish Sea Farms, som er eid 50/50 av Lerøy Seafood Group og SalMar, har signert en avtale om å kjøpe 100 prosent av aksjene i Grieg Seafood Hjaltland UK Ltd. fra Grieg Seafood.

Kjøpsprisen på gjeld- og kontantfri basis er satt til 164 millioner britiske pund, tilsvarende rundt 1,94 milliarder kroner.

Grieg Seafood Hjaltland UK er en vertikalt integrert lakseoppdretter i Skottland med operasjoner på Shetland og Isle of Skye. Selskapet har 21 aktive sjølokasjoner, et smoltanlegg og et slakteri.

Oppkjøpet vil bli finansiert med ny egenkapital fra eierne og fremmedkapital. Transaksjonen er forventet å bli gjennomført innen utgangen av fjerde kvartal 2021 forutsatt godkjennelse fra relevante myndigheter og vanlige betingelser for gjennomførelse.