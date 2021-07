Kingfish Company ansetter ny visepresident for salg

Sjømatselskapet Kingfish Company har ansatt Lauren Enz som ny visepresident for salg i USA. Enz vil lede den amerikanske markedsutviklingen og utvidelsen for selskapet, ifølge en børsmelding.

Enz har mer enn to tiårs erfaring fra salg av sjømat, samt ledererfaring. Han var tidligere visepresident for forretningsutvikling hos Mark Foods og direktør for innkjøp av sjømat på Darden Restaurants.

I USA har Kingfish sikret tillatelse for selskapets anlegg på 6.000-8.000 tonn med planlagt oppstart av grunnarbeidet mellom fjerde kvartal i år og første kvartal neste år.