Frykter sykdom ved Lerøy-anlegg

LGS

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten 14799 Djupestallen i Tysnes kommune i Vestland, opplyser Mattilsynet.

Det er Lerøy Seafood-selskapet Lerøy Vest som driver med lakseoppdrett på lokaliteten.

Mattilsynet opplyser at det ble varslet 2. juli av internt fiskehelsepersonell om funn forenlig med ILA på fisk ved lokaliteten.

ILA-mistanken er basert på PCR-analyser utført ved PatoGen etter prøvetaging av fisk ved lokaliteten. Mattilsynet vil selv inspisere anlegget for oppfølgende prøver og eventuelt for å bekrefte ILA-mistanken.

Dette er andre gang på få dager at det meldes om mulig ILA-sykdom ved en Lerøy-lokalitet, etter at det før helgen ble varslet om mistanke ved et anlegg i Troms og Finnmark.

Allerede kontrollområde

Dersom ILA bekreftes, vil Mattilsynet kunne pålegge tømming av Djupestallen-lokaliteten.

ILA er en alvorlig, smittsom virussykdom hos laks. Viruset er imidlertid ufarlig for mennesker.

Djupestallen inngår i en allerede eksisterende kontrollområde. Bekreftes ILA-mistanken, vil det bli opprettet en bekjempelsessone rundt lokaliteten, og det kan bli aktuelt å utvide dagens overvåkningssone, opplyses det.