Vil femdoble lakseproduksjon i Norge

Tirsdag presenterer regjeringen sin nye havbruksstrategi "Et hav av muligheter", som er ment å stake ut de neste 10-15 årene i norsk havbruksnæring, skriver Intrafish.

I strategien til regjeringen er hovedbudskapet at det skal bli vekst, men understreker at veksten må være bærekraftig.

Regjeringens ambisjon er en produksjon av 5 millioner tonn laks og ørret per år innen 2050. Det er en femdobling sammenlignet med dagens nivå.

Det varsles også en gjennomgang av tillatelsene i havbruksnæringen. Det skal settes ned et utvalg som skal utrede utformingen grundig. Utvalget skal i følge regjeringen få en bred sammensetning og tar sikte på at arbeidet starter opp høsten 2021.

Ikke krav om lukkede merder

Regjeringen vil ikke sette krav om lukkede merder, opplyser Intrafish.

– Det er ikke aktuell politikk for oss. Oppdrett i åpne merder fungerer veldig godt langt store deler av kysten, så kan vi trekke ned produksjonen i de områdene der er utfordringer. Kysten vår har rikelig av rent og kaldt vann med god gjennomstrømming, sier fiskeri- og sjømatsminister Odd Emil Ingebrigtsen til Intrafish.

Fôr må bli mer bærekraftig

I havbruksstrategien kommer det frem at fôr må bli mer bærekraftig. Intrafish opplyser at det blant annet jobbes med at ulike alger som lever på CO2 skal kunne erstatte noe av den importerte soyaen som finnes i dagens fôr.

Videre opplyser regjeringen at de ønsker mer produksjon av laks til havs, men det skrives lite om det i strategien. Når det kommer til landbasert oppdrett er det ønsket velkommen, men sjømatministeren er klar på at det må tydeliggjøres hvor grensedragningen mellom havbasert og landbasert oppdrett går.

Aktører Intrafish har vært i kontakt med legger vekt på at de savner en strategi rundt hvordan fisk skal fraktes fra kyst til marked for at vekstmålene skal nås.