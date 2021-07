Rekordrush for Kingfish

Rekorder i salg, produksjon og slaktevolumer, høyere oppnådde salgspriser og opptrapping av produksjonskapasitet. Slik oppsummerer The Kingfish Company sitt andre kvartal.

Selskapet satte i kvartalet en ny produksjonsrekord med 268 tonn vekst, tilsvarende 17 prosent vekst fra første kvartal. Installert kapasitet kom i løpet av kvartalet opp i 1.250 tonn pr. år

Sammenlignet med første kvartal steg totalsalget 56 prosent til rekordhøye 2,3 millioner euro i andre kvartal, og 42 prosent til 197 tonn i helfisk-ekvivalenter.

Til tross for økte slaktevolumer er nåværende produksjonskapasitet utsolgt, og selskapet opplyser videre om at utvidelsen av tunfiskanlegget i Nederland og utviklingen av et nytt anlegg i Maine, USA, skrider frem som planlagt.