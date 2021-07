Oslo Børs har besluttet at Salmon Evolution kan notere sine aksjer på Oslo Børs. Salmin Evolution ble notert på Euronext Growth 18. september i fjor.

Det ble gjort unntak for regelen om at selskapet må ha eksistert i minimum tre år, unntaket gjøres ettersom selskapets virksomhet har eksistert i mer enn tre år, men i andre former.

Før første handelsdag må selskapet tilfredsstille kravene som stilles til selskaper på hovedlisten. Overføringen vil finne sted senest 5. september.