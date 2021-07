Atlantic Sapphire mistet 17 prosent av produksjonen

Det var en hendelse i en av selskapets to saltvannstanker som fredag førte til at rundt 400 tonn med fisk døde, i følge en melding.

Da det ble utført vedlikeholdsarbeid ved filtreringssystemet tilknyttet fisketankene, skjedde det en feil. Vannstanden i RAS-systemet ble endret slik at stillestående vann fløt inn i tanken. Det resulterte i at vannkvaliteten til fiskene raskt ble forverret og dødeligheten steg.

Det finansielle tapet selskapet påføres av at 400 tonn fisk forsvinner, er estimert til å komme på 3 millioner dollar – tilsvarende 26,1 millioner norske kroner. Det utgjør omtrent 17 prosent av den årlige fiskeproduksjonen ved Atlantic Sapphires anlegg i Danmark.

Som følge av at saltvannstanken nå tømmes for fisk skal den nå modifiseres og deles i to, slik at dødeligheten ved lignende fremtidige hendelser reduseres.