NTS snur - byr på Norway Royal Salmon

Den 21.juni ble det varslet at NTS planla å selge seg ned i oppdrettsselskapet Norway Royal Salmon (NRS) innen fire uker, slik som loven påla de. Alternativet var at NTS måtte komme med tilbud på resten av aksjene i selskapet.

Nå gjør selskapet helomvending. NTS har besluttet å endre tidligere melding om nedsalg og har lagt inn bud på alle aksjer i Norway Royal Salmon for 209 kroner per aksje. Tilbudet gjelder fra 19.juli til og med 16.august. Det fremkommer av en børsmelding fredag.

Budet verdsetter Norway Royal Salmon til 9,2 milliarder. Det er nesten 2 milliarder mer enn markedsverdien ved børsens stengetid torsdag.

Norway Royal Salmon Grunnlagt i 1992 av 34 lakseoppdrettere.

NRS konsern eier 39.426 tonn MTB (maksimalt tillatt biomasse) for lakseoppdrett fordelt på Region Nord (Vest-Finnmark og Troms) og Region Sør (Haugesund). Region Sør er solgt og ute av porteføljen fra nyttår.

NRS eier 50 prosent av Arctic Fish på Island.

NRS har minoritetsandeler i tre tilknyttede norske oppdrettsselskaper.

Mål om å bli Norges mest lønnsomme lakseselskap innen 5 år.





NRS aksjonærene må si ja eller nei innen 16.august.

– NTS har uttalt et mål å være en aktiv deltaker i produksjon av 100.000 tonn laks i Norge i løpet av en tre- til femårsperiode. Framfor å seg ned i NRS søker vi heller å øke vår eksponering mot norsk oppdrett, i et selskap godt posisjonert for videre vekst, skriver styreleder Odd R. Øie i en pressemelding.

Vil ikke akseptere budet

Mange små og mellomstore oppdrettseiere er aksjonærer i NRS. Egil Kristoffersen & Sønner i Bø i Vesterålen eier 10,5 prosent, Gladstad-familien eier omtrent 10,3 prosent, Hellesund Fiskeoppdrett 3,8 prosent og familieselskapet Nyhamn i Bodø 3,4 prosent, skriver DN.

– Budet er altfor lavt. Det er helt uaktuelt for oss å selge på det nivået, sier Endre Gladstad til DN.

Måsøval-avtale utløste pliktig tilbud

Tilbudsplikten ble utløst da den tidligere inngåtte avtalen mellom NTS heleide datterselskap Midt-Norsk Havbruk og Måsøval om salg av Ice Fish Farm ble gjennomført i juni.

Gjennomføringen av Måsøval-avtalen i juni, innebar oppgjør i aksjer i Norway Royal Salmon og ga NTS kontroll over 30,84 prosent av aksjene og stemmene i NRS. Samtidig eide styremedlem og største eier i NTS, Helge Gåsø, gjennom Gåsø Næringsutvikling 3,72 prosent av NRS-aksjene. Det samlede eierskapet på 34,57 utløste tilbudsplikt på alle NRS-aksjer som ikke var eid av NTS ASA, MNH eller Gåsø Næringsutvikling. Det fremkommer i en pressemelding.

Grupperingen fikk dermed plikt til enten å framsette tilbud om kjøp av resterende aksjer i NRS, eller selge ned, i løpet av fire uker.

Gåsø Næringsutvikling vil selge sin eierpost til NTS ASA til samme pris som tilbys øvrige NRS-aksjonærer.

Det forventes at Oslo Børs godkjenner NTS sitt pliktige tilbud i dag, fredag 16.juli. Deretter vil alle aksjonærer i NRS motta tilbudet. NTS sitt bud på 209 kroner tilsvarer høyeste pris betalt eller avtalt av NTS eller konsoliderte parter i løpet av de siste seks månedene før tilbudsplikten inntrådte.