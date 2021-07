Solgte alle aksjene – cashet inn 340 mill.

Fredag gjorde NTS helomvending. Fra å ha signalisert at det ville selge seg ned i Norway Royal Salmon (NRS), meldte selskapet at det ville legge inn bud på selskapet. Aksjonærene har frem til 16. august på å bestemme seg om de vil selge eller ikke.

Mens Gladstad-familien, som eier omtrent 10,3 prosent av NRS, mente budet på 209 kroner pr. aksje var for lavt, signaliserte styreleder og primærinnsider Helge Gåsø at han, gjennom Gåsø Næringsutvikling AS, ville selge sine aksjer.

Fredag kveld meldte også Gåsø Næringsutvikling at det var inngått avtale med NTS ASA om salg av samtlige 1.624.607 aksjer i Norway Royal Salmon ASA eid av Gåsø Næringsutvikling, tilsvarende 3,72 prosent av totalt antall aksjer og stemmer i NRS.

Overdragelsen skjedde til tilbudsprisen og oppgjør vil skje i forkant av utløpet av tilbudsperioden i det pliktige tilbudet, heter det i børsmeldingen.

Gåsø cashet inn knappe 340 millioner kroner på salget og etter gjennomføring av transaksjonen vil Gåsø Næringsutvikling ikke lenger eie aksjer i NRS.