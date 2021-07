Smoltprodusent prises til 140 millioner - vil hente 150 millioner

I forbindelse med ferdigstillelse av et anlegg og oppskalering av årlig produksjon til opp til 2.200 tonn, har BioFish søkt om notering på Euronext Growth.

Av prospektet til selskapet fremkommer det at selskapet prises til nær 140 millioner kroner før en eventuell børsnotering, skriver Intrafish.

BioFish har et mål om å hente inn 118-150 millioner kroner i en kapitalemisjon, og selskapet skal ha utarbeidet fullt tegnings- og noteringsprospekt.

Biofish fikk nylig på plass en evigvarende vassdragskonsesjon, nytt utslippsløyve begrenset opp til 2.200 tonn pr år mot tidligere 150 tonn per år, i tillegg til å få økt sin akvakulturtillatelse fra 1,5 millioner smolt opp til 5 millioner smolt.

BioFish AS Biofish AS er 100 prosent eiet av Biofish Holding AS

Uavhenig smoltprodusent lokalisert i Tørvikbygd ved Hardangerfjorden.

BioFish overtok anlegget på Ljones i 2016, og har etter overtagelsen levert mer enn 4 millioner smolt, og gjennomført en total ombygging av produksjonsanlegget fra gjennomstrømningsteknologi til resirkulering (RAS).

Stemplet som «Grønt prosjekt»

Nylig har BioFish gjennomgått en miljøsertifisiering gjennom Senter for Klimaforskning Cicero. Selskapet har fått stempel som «Grønt prosjekt», skriver Intrafish.

I en pressemelding skriver BioFish at de har et anlegg under utvikling for å omdanne avfallstoffene i produksjonen til ren og kortreist energi til bruk i egen produksjon. Intrafish skriver også at selskapet har inngått en samarbeidsavtale med Fjordkraft om å montere solcellepaneler på hele den nye produksjonshallen.

BioFish melder om at deres målsetting er å produsere stor postsmolt, som er 500 gram eller større, med FNs bærekraftsmål og fiskevelferd som styrende parameterer. Selskapet har utviklet sin egen RAS-teknologi og har som mål å bli ledende innen bruk av Fishtech og BigData i produksjonen.