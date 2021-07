Innsidehandel i Norway Royal Salmon

Rygh kjøpte torsdag 5.000 aksjer i NRS til 209,50 kroner per aksje. Det er 50 øre dyrere enn det styreleder NTS tilbyr for aksjene. Handelen kostet Rygh rett i overkant av en million kroner.

Den 21.juni ble det varslet at NTS planla å selge seg ned i NRS innen fire uker, slik loven påla. Alternativet var at NTS måtte komme med tilbud på resten av aksjene i selskapet. NTS gjorde helomvending og la inn bud på alle utestående aksjer i NRS for 209 kroner per aksje.



Onsdag kom styret i NRS med en anbefaling om å ikke godta NTSs tilbud. Styret mener tilbudsprisen ikke reflekterer de underliggende verdiene i selskapet.

NRS-aksjonærene har til 16. august på å bestemme seg for om de skal takke ja eller nei til NTSs tilbud.