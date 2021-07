Kompenseres for manglende britisk tilgang

De berørte kystfartøyene vil motta en tilleggskvote på 100 tonn sei, som kan fiskes nord for 62 grader nord, ifølge en forskriftsendring foretatt av Fiskeridirektoratet, på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet.

Tilleggskvoten vil gjelde for fartøy med adgang til å delta den lukkede gruppen kystfartøygruppen sitt fiske etter torsk for 62 grader nord. Kompensasjonen vil også gjelde for fartøy med adgang til å delta i den åpne gruppen kystfartøygruppen sitt fiske etter sei med konvensjonelle redskap, sør for 62 grader nord.

Fartøyene i sistnevnte gruppe må også kunne dokumentere at de har fisket minst 300 tonn sei eller 150 tonn torsk med garn i britisk sone i 2019 eller 2020, ifølge den nye forskriften.

Tilleggskvoten vil ikke gjelde for kystfartøy over 28 meter som har mindre enn 500 kubikkmeter lasteromsvolum, og som: