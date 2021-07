Meglerhus nedgraderer sjømataksjer

Kepler Cheuvreux nedgraderer anbefalingen på Bakkafrost fra kjøp til hold, mens kursmålet holdes uendret på 735 kroner.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset onsdag, skriver TDN Direkt.

Meglerhuset estimerer et driftsresultat på 455 millioner danske kroner i andre kvartal, mot Bloomberg-konsensus på 357 millioner danske kroner, og et driftsresultat pr. kilo på 20 danske kroner for laksen fra Færøyene. Driftsresultatet pr kilo for den skotske driften ventes på sin side til 8 danske kroner.

Videre nedjusterer meglerhuset ifølge TDN kursmålet på Atlantic Sapphire til 107 kroner pr. aksje, fra 115 kroner, der en kjøpsanbefaling gjentas.

Det nedjusterte kursmålet skjer på bakgrunn av at meglerhuset kutter slaktevolumestimatene i USA i årene 2024 og 2025.

«Resonnementet vårt er at vi tror det blir vanskeligere for selskapet å nå våre tidligere mål på mellomlang sikt, gitt de problemene selskapet nylig har hatt», skriver analytiker Christian Nordby i rapporten, og viser til dødelighetshendelsene i Danmark 9. juli og i USA 23. mars, som implisitt har økt kapitalkostnadene.