Sjømatbedriftene krever null moms på sjømat

– Politikerne har gjort en rekke tiltak gjennom årene for å øke forbruket av fisk. Problemet er at de aldri nevner det sterkeste tiltaket for å endre vaner, nemlig pris, sier administrerende direktør Robert Eriksson i Sjømatbedriftene, en arbeidsgiver- og næringsorganisasjon for sjømatnæringen.

Han viser blant annet til en intensjonsavtale regjeringen inngikk med dagligvarebransjen og næringsorganisasjoner i 2017, og som ble forlenget i vår.

Blant målene i avtalen er at inntaket av sunne matvarer som grønnsaker, frukt og sjømat skal økes med 20 prosent innen utgangen av 2021.

Eriksson mener at dagens politikk på området fremstår som «svada og lykkønskninger». Han er blant annet kritisk til at regjeringen har fjernet sukkeravgiften.

– Det er bedre å kutte prisen på sunne matvarer enn å øke prisen på usunne. Men her til lands gjør vi altså det motsatte, vi senker prisen på sukkerholdige varer, sier han.

Eriksson ble i 2005 valgt inn på Stortinget for Frp og var i 2013 til 2015 arbeidsminister.