Lakseprisene faller ytterligere etter en uke med nedgang. Det er ifølge IntraFish høye volum og mindre etterspørsel, skriver TDN Direkt.

– Det har vært et kraftig prisfall igjen. Det er høye volum og mindre etterspørsel i Europa på grunn av ferieavvikling, forteller en eksportør til Intrafish.

Han legger ifølge nyhetsbyrået til at det er vanskelig å få ut fisken og at de ser lite av laksen over seks kilo i markedet denne fredagen.

Prisene Intrafish har fått oppgitt tilsier en prisreduksjon på 1 krone på 3-4 kilo og 4-5 kilo.

Etter tre uker med stadig økende laksepriser, falt prisene med mellom 10 til 15 kroner pr. kilo forrige uke. Den laveste lakseprisen Intrafish fikk oppgitt var 52 kroner pr. kilo, og gjaldt den minste størrelsen, skriver TDN Direkt.

Også en oppdretter IntraFish har snakket med opplyser om at vedkommende har et inntrykk om at det er mye restfisk i omløp. En annen oppdretter øyner økte priser, ettersom vi snart er ferdig med juli-måned.