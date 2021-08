Grieg Seafood må utsette i Newfoundland

Grieg Seafood utsetter sitt første utsett i Newfoundland, fremkommer det av en melding fra selskapet tirsdag ettermiddag.

Utsettelsen kommer etter at rutinemessig prøvetakning førte til mistanke om ILA-infeksjon hos én fisk.

Selskapet opplyser om at de kunne satt fisken ut under restriksjoner, men at de velger å være på den sikre siden og heller utsette. Placentia Bay, området der fisken skal settes ut, har ingen tidligere kjent ILA-historikk, og Grieg Seafood Newfoundland vil ikke risikere å introdusere viruset til miljøet der, skrives det i meldingen.

– Fra start har vi sagt at utviklingen av oppdrettsvirksomheten i Placentia Bay skal skje gradvis, på en ansvarlig og bærekraftig måte. Derfor mener vi det er riktig å være føre var i denne situasjonen og utsette første utsett til våren 2022, forklarer Knut Skeidsvoll, daglig leder for Grieg Seafood Newfoundland.

Konsekvensielt må om lag 1 million fisk slaktes. Selskapet opplyser at det finansielle tapet er minimalt, da tallet er forholdsvis lavt sammenliknet med antall fisk som settes ut ved vanlig drift.

Slaktemålet om 15.000 tonn innen 2025 forblir uendret. Første utslipp i Newfoundland blir nå i løpet av våren og sommeren 2022, der om lag 3 millioner fisk skal settes ut i sjøen.