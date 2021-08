Juli måned ble beste juli noensinne for norsk sjømateksport. Det viser nye tall fra Norges Sjømatråd.

– Laksen fortsetter veksten fra juni, samtidig som vi har opplevd en sterk økning i eksporten av snøkrabbe og kongekrabbe, sier direktør for markedsinnsikt og markedsadgang, Tom-Jørgen Gangsø.

Hittil i år er det eksportert sjømat for 63,3 milliarder kroner – 9 prosent over samme periode i fjor.

– Det er færre restriksjoner relatert til pandemien i en rekke markeder denne sommeren når vi sammenligner med fjoråret. Det har en positiv effekt på etterspørselen, sier Gangsø.

Laksevekst

Det ble eksportert 103.100 tonn laks til en verdi av 6,9 milliarder kroner i juli.

Volumet økte med 10 prosent.

Verdien økte med 1,3 milliarder kroner, eller 24 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

– Vi har aldri sett en sterkere juli for lakseeksporten, verken i volum eller verdi. Økt turisme og en gradvis gjenåpning av restaurantsektoren har økt etterspørselen, sier sjømatanalytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Snøkrabbe-rekord

Det ble eksportert 906 tonn snøkrabbe til en verdi av 213 millioner kroner i juli. Dette er den sterkeste eksportmåneden for snøkrabbe noensinne. Forrige rekord var fra juni, med en eksportverdi på 169 millioner kroner.

Det er en økning i volum på 33 prosent.

Verdien økte med 112 millioner kroner, eller 111 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Veksten fortsetter for hele skalldyrkategorien i juli.

– Eksporten av krabbe har økt både til Europa, Asia og Nord-Amerika. Når vi opplever at reker også har en god måned, har juli måned den høyeste verdien for skalldyrkategorien noensinne med verdier på like over 400 millioner kroner, sier Aandahl.

Forrige rekord fra juni ble slått med 9 prosent eller 35 millioner kroner.

Vekst for ørret

Det ble eksportert 6.200 tonn ørret til en verdi av 381 millioner kroner i juli.

Volumet falt med 13 prosent.

Verdien økte med 36 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Økning for fersk torsk

Norge eksporterte 2.300 tonn fersk torsk til en verdi av 92 millioner kroner i juli.

Volumet økte med 26 prosent.

Verdien økte med 8 millioner kroner, eller 10 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Verdifall for fryst torsk

Norge eksporterte 5 000 tonn fryst torsk til en verdi av 193 millioner kroner i juli.

Det er en reduksjon i volum på 14 prosent.

Verdien falt med 45 millioner kroner, eller 19 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Eventyrlig vekst for kongekrabbe

Norge eksporterte 280 tonn kongekrabbe til en verdi av 122 millioner kroner i juli.

Det er en økning i volum på 38 prosent.

Verdien økte med 55 millioner kroner, eller 81 prosent, sammenlignet med juli i fjor.

Dette er den nest sterkeste eksportmåneden for kongekrabbe noensinne, kun slått av juli i 2018, hvor eksportverdien var på 132 millioner kroner.

Oppgang for reker