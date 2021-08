Arctic Securities jekker opp kursmålet på tre oppdrettskjemper

Arctic Securities rykket mandag kveld ut med en fersk rapport for sjømatsektoren der det påpeker at lakseprisen for andre kvartal endte marginalt over deres tidligere forutsetninger. Meglerhuset gjør dermed mindre revideringer av estimatene, ifølge TDN Direkt.

I sektorrapporten hever Arctic kursmålet på Mowi, Lerøy Seafood og Grieg Seafood, mens kursmålene kuttes i Atlantic Sapphire og Salmones Camanchaca. Bakkafrost, Icelandic Salmon og Salmar er uendret.

Meglerhuset foretrekker de tre førstnevnte selskapene blant de tradisjonelle oppdretterne og venter en normalisert markedsbalanse i 2022. Det legger også til grunn en global tilbudsvekst på 2,8 prosent i 2021 og 5,9 prosent i 2022, ifølge TDN.

Fra årets tredje kvartal og ut har meglerhuset heller ikke foretatt noen endringer i prosforutsetningen, ettersom det ser sesongmessige effekter og deltavarianten av viruset som risikofaktorer på kort sikt.