Pareto Securities nedgraderer i ny sektorrapport

Pareto Securities nedgraderer i en fersk sektorrapport onsdag anbefalingen på Bakkafrost, Lerøy Seafood og Norway Royal Salmon (NRS), ifølge TDN Direkt.

Meglerhuset fortsetter å se positive utsikter for sektoren og venter gode priser i andre halvår av 2021 og inn i 2022.

Analytikerne argumenterer imidlertid for at verdsettelsen i flere av aksjene er utfordrende og fortsetter å ha et forsiktig syn på sektoren, ifølge nyhetsbyrået.

Favoritten

Austevoll Seafood trekkes frem som favoritten blant de større aktørene, ettersom meglerhuset mener verdsettelsen ekskludert Lerøy Seafood er for lav.

Analytikerne i Pareto ser også ifølge TDN Direkt en god oppside i Grieg Seafood og argumenterer for at høyere multipler er berettiget etter salget av virksomhetsområdet i Storbritannia.

Analytikerne fremhever også de islandske lakseoppdretterne som et attraktivt bet på et sterkt laksemarked i årene som kommer.

De fortsetter å se oppside i alle landbaserte oppdrettere, selv om de anerkjenner at risikoen er betydelig høyere enn for tradisjonelle oppdrettere, påpeker sjømatanalytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen, ifølge nyhetsbyrået.