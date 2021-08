Svakt kvartal for oppdretter, men doblet inntektene i første halvår

Norcod leverte 0,7 millioner kroner i driftsinntekter i andre kvartal, sammenlignet med 11,8 millioner i første kvartal. For hele første halvår kom inntektene dermed inn på 12,5 millioner kroner, mot fjorårets 6,3 millioner.

Driftsresultatet svekket seg også kraftig i perioden fra april til juni og endte med et tap på 18,4 millioner kroner, mot et overskudd på 1,5 millioner i første kvartal. Totalt endte det med et negativt driftsresultat på 19,9 millioner kroner i første halvår.

Norcod Selskapet har en industriell satsing på torsk og har i dag to fasiliteter i drift.

Selskapets hovedkontor ligger sentralt i Trondheim og adm. direktør er Christian Rieber.

Resultatet før skatt endte med et underskudd på 23,7 millioner kroner, mot et overskudd på 1,5 millioner kroner i første kvartal. I første halvår tapte Norcod 25,2 millioner kroner, mot et underskudd på 7,3 millioner i samme periode i fjor.

Selskapet skriver i kvartalsrapporten at det nærmer seg det neste steget i utviklingen, nemlig et markedsklart produkt. I løpet av kvartalet har det brukt tiden på å bygge opp biomassen og forberede den kommende slakten.

Det har vært høy aktivitet ved anleggene på Meløy og Frøya, og tre nye lokasjoner er blitt rigget for drift. I tillegg har det initiert en ny produksjonssyklus på havet.

I løpet av kvartalet ble også Kia Zadegan ansatt som ny finansdirektør.

Les hele kvartalsrapporten her.