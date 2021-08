Syv meglerhus anbefaler kjøp – onsdag kommer tallene

Onsdag 18. august legger Grieg Seafood frem sine andrekvartalstall. Det er ventet at selskapet får et operasjonelt driftsresultat før verdijusteringer på 112 millioner kroner av en omsetning på litt over 1,35 milliarder kroner. Ifølge TDN Direkt er det gjennomsnittet av estimater fra åtte meglerhus, innhentet av Infront.

For helåret 2021 er det ventet et operasjonelt driftsresultatet på 664 millioner kroner, stigende til 1,35 milliarder kroner i 2022 og deretter til nærmere 1,44 milliarder kroner i 2023.

Av de åtte meglerhusene som var med i undersøkelsen har syv en kjøpsanbefaling på aksjen mens det siste meglerhuset opererer med en hold-anbefaling.

Gjennomsnittlig kursmål er Grieg Seafood er 110 kroner, varierende fra 85 til 130 kroner.

Torsdag ettermiddag omsettes aksjen for 86,45 kroner, ned 0,1 prosent.