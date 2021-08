Meglerhus nedjusterer Akva Group

I en oppdatering mandag kommer det frem at Akva Groups kursmål blir satt ned fra 90 kroner til 85 kroner per aksje av Pareto Securities. Samtidig gjentar meglerhuset hold-anbefalingen av aksje, skriver TDN Direkt.

Nedjusteringen kommer som følge av at Pareto har skredd ned forventningene sine innen landbasert oppdrett i 2021 og 20202, selv om dette også blir delvis motvirket av at prognosene for cage based-segmentet har gått noe opp.

Coronatrøbbel

Akva Group presenterte i forrige uke tallene for andre kvartal, og kunne da vise til en svak nedgang i omsetningen, som falt fra 862 til 832 millioner. Verre gikk det imidlertid ut over inntjeningen. EBITDA dumpet fra 93 til 79 millioner, mens resultatet før skatt falt fra 26 til bare 16 millioner.

Ifølge Akva Group må Covid-19 ta mye av skylden. I børsmeldingen som selskapet sendte ut heter det at rundt 5 millioner av resultatfallet hadde sin årsak i Covid-19, og det er ventet at effekten ikke er over.