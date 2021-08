Grieg Seafood legger frem kvartalstall på onsdag: Dette vil analytikerne se

Når Grieg Seafood legger frem tallene for andre kvartal på onsdag vil analytikerne ha øynene sine rettet mot kostnadene for oppdrettvirksomheten og volumguidingen.

VIL HA LAVERE KOSTNADER: Sjømatanalytiker Nils Olav Furre Thommesen i Fearnley Securities. Foto: Privat

– Slik vi ser det er det viktigste at selskapet leverer avkastning som er på linje med sektoren og kommer ned mot kostnadsmålet på 40 kroner per kilo i Norge, sier analytiker Nils Olav Furre Thommesen i Fearnley Securities til TDN Direkt.



Med en guiding som sier 37 prosent volumvekst på årsbasis, mener Thommesen at Grieg legger opp til en høy årlig vekst i Nord-Norge i år. Til tross for at selskapet i forrige uke mistet opp mot 500 tonn med fisk – 96.000 laks – etter at om lag 15.000 liter klor ble sluppet ut ved Grieg Seafoods anlegg på Simanes i Alta, mener Fearnley-analytikeren ta ting ser bra ut for Grieg med tanke på vekst. Tall fra Fiskeridirektoratet viser at biomassen i Troms og Finnmark var opp 24 prosent ved månedsskiftet juni/juli.

SKEPTISK: Pareto-analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen tror ikke på noe hallelujah-øyeblikk på onsdag, men venter et sterkt andrehalvår fra Grieg Seafood. Foto: Ivan Kverme

Nordea-favoritt

Hos Pareto Securities er ikke stemningen like god, og meglerhuset venter et operasjonelt driftsresultat på 75 millioner kroner etter meldinger om utfordringer i Finnmark.

– Vi venter at prisoppnåelsen i Finnmark har vært lav også i andre kvartal, som vil lede til lave marginer i regionen, skrev analytiker Carl-Emil Kjølås Johannessen tidligere i august. Imidlertid påpekte han også at de venter et sterk andre halvår fra Grieg.

Med et operasjonelt driftsresultat på 120 millioner kroner og et driftsresultat på 8 kroner per kilo, venter Nordea Markets bedre stemning for Griegs aksjonærer.

– Vi ser fortatt på Grieg som en av våre favoritter i sektoren for investorer med risikoappetitt, spesielt etter salget av eiendelene på Shetland, med en kontanteffekt på over to milliarder kroner, het det i en oppdatering fra meglerhuset på fredag.



Syv kjøpsanbefalinger

Konsensusen fra analytikerne som TDN Direkt har hentet inn tall fra viser at det er ventet et operasjonelt driftsresultat på 112 millioner kroner, og en omsetning på 1.354 millioner kroner.

Av åtte meglerhus har syv en kjøpsanbefaling, mens et meglerhus har en hold. Gjennomsnittlig kursmål er på 110 kroner per aksje, men varierer fra 85 til 130 kroner pr. aksje.

Grieg Seafood meldte i juli om et slaktevolum på rundt 17.800 tonn i andre kvartal. For hele året har selskapet sett for seg et slaktevolum på 80.000 tonn. Ifølge TDN Direkt ble gjennomsnittlig oppdrettskostnad pr. kilo i andre kvartal meldt om å være 45,8 kroner i Rogaland, 50,7 kroner i Finnmark og 8,6 canadiske dollar i British Columbia.