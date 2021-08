Videre venter DNB Markets et operasjonelt driftsresultat på 661 millioner kroner, ni prosent over konsens i følge seg selv.

Pareto Securities skriver at de venter en forbedring i marginene på gruppenivå i andre kvartal som følge av høyere spotpris på laks, men fremdeles med negative effekter rundt nedgradering av fisk som er for små til å selges til markedspris, spesielt innen Aurora.

Venter bedring på kostnadssiden

Nils Olav Furre Thommesen i Fearnley Securities venter en fortsatt bedring på kostnadssiden for Lerøy Sjøtroll og svak lønnsomhet for Lerøy Aurora, grunnet høyere kostnader og problemene med vintersår på fisken.

– Videre vil marginene innenfor villfangst og være interessante og forventningene rundt lønnsomheten der for andre halvår. Vi vil og se etter generelle kommentarer rundt markedet – særlig forventningene til HORECA (hotel, resturat, catering) fremover, sier Fearnley-analytikeren til TDN Direkt.

Carnegie, på sin side, meddeler i en oppdatering mandag at meglerhuset mener en verdsettelse på 19,4-20,6 ganger EPS for 2022-2023 og for positive konsensusforventninger for 2021-2023 indikerer at risiko/avkastnings-forholdet er svakt og berettiger forsiktighet.

Anbefaler kjøp

Fire av åtte analytikere har gitt sin kjøpsanbefaling på Lerøy-aksjen. Kursmålene varierer fra 84 til 95 kroner, med et gjennomsnittlig kursmål er 88,9 kroner.

Gjennomsnittlig estimat blant syv meglerhus viser at Lerøy Seafood Group ventes å rapportere et driftsresultat på 601 millioner kroner for andre kvartal 2021, mot 322 millioner kroner for andre kvartal 2020, ifølge Infront for TDN Direkt.

Driftsinntektene estimeres til 5.060 millioner kroner, opp fra 4.712 millioner kroner året før.

Hold-anbefaling

«Selv om vi fortsatt har tro på turnaround-storyen i Lerøy ser vi den nåværende verdsettelsen som en grei refleksjon av utsiktene både på mellom- til lang sikt. Vi gjentar derfor vår hold-anbefaling», skriver sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen i Carnegie.

Lerøy Seafood meldte i en oppdatering i juli om et slaktevolum på 36.700 tonn i andre kvartal, en nedgang på 2.200 tonn sammenlignet med samme periode året før.

Lerøy Seafood rapporterer andrekvartalstallene 19. august klokken 06.30, med påfølgende kvartalspresentasjon klokken 08.00.