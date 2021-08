Carnegie høyner kursmålet på SalMar fra 730 kroner pr. aksje til 790 kroner, ifølge TDN Direkt. Meglerhuset gjentar kjøpsanbefalingen.

Meglerhuset venter at SalMar vil fortsette å ha en sterk kostnadskontroll og levere et operasjonelt driftsresultat på 848 millioner kroner i andre kvartal. Første kvartal endte til sammenligning med et operasjonelt driftsresultat på 627 millioner – hvilket impliserer en vekst på 35 prosent.

Carnegie skriver også at triggere innen offshore ventes å materialisere seg innen de neste seks månedene.

SalMar En av verdens største lakseoppdrettere med en markedsverdi på 70 milliarder på Oslo Børs.

Driver tradisjonell oppdrett i Midt-Norge og Nord-Norge, samt slakteri- og videreforedling ved Frøya og Aukra.

Beste oppdretter på høye marginer, god biologi og lave kostnader.

Aktuell med søknad om offshore oppdrett til havs.

Eier 51 prosent islandske Icelandic Salmon notert på Euronexth Growth.

Eier 50 prosent av Norskott Havbruk med lakseproduksjon i Storbritannia.

Hovedkontor på Frøya i Sør-Trønderlag. Konsernsjef er Gustav Witzøe.

Største aksjonær er Gustav Witzøe og sønnen Gustav Magnar Witzøe med 52,46 prosent av SalMar-aksjene gjennom Kverva Industrier.

«Med multipler på linje eller lavere enn sammenlignbare selskaper på Carnegie-estimater, mener vi risiko/avkastningsforholdet i aksjen former seg bra», skriver sjømatanalytiker Lars Konrad Johnsen.

Han trekker frem aksjen som en foretrukken longfavoritt de neste 6-12 månedene.

Slaktevolumet falt noe fra første til andre kvartal i år for laksekjempen. Selskapet bladde i juli opp 80 millioner kroner for Smøla-konsesjoner.

SalMar-aksjen har gått godt på børs hittil i år. Aksjen er opp 18,6 prosent siden nyttår og 28,6 prosent siste 12 måneder. I dag stiger aksjen 1,4 prosent.