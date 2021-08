To sjømatselskap skal bygge et nytt anlegg i Florø

Torskeoppdrettsselskapet Norcod og yngelprodusent Havlandet Marin Yngel har etablert et 50-50 joint venture, Havlandet Norcod, for å bygge et nytt anlegg for torskeyngel i Florø, ifølge en melding fra selskapene.

Selskapet har fått konsesjon for å produsere 24 millioner yngel årlig, og vil være klare til å ta imot sin første yngel høsten 2022.

Norges Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H) var tirsdag på plass for å ta første spadestikk der anlegget skal bygges i industrikomplekset Fjord Base.

Havlandet Marin Yngel Har siden 2002 produsert yngel og settefisk av torsk fra anlegg og siden 2014 oppdrettet rensefisk, av arten Berggylt.

Lokalisert på industriområdet Fjord Base i Florø, som er Norges største forsyningsbase.

En del av INC Gruppen, som består av 14 forskjellige selskaper.

– Med forbedringer innen avl og produksjon så har torskeoppdrett et bedre utgangspunkt for lønnsom produksjon nå enn tidligere. Torskeoppdrett kan i tillegg være viktig for landindustrien, ved å bidra til en mer stabil tilgang på råstoff. Jeg heier på alle som satser, sier fiskeriminister Ingebrigtsen i meldingen.

Havlandet har 20 års erfaring med landbasert foredling og produksjon av torskeyngel, men inntil for få år siden hadde de ingen kjøpere til produktet. Med Norcods inntreden har vinden snudd, og tilgang til tilstrekkelige mengder torskeyngel for storskalaoppdrett har blitt en utfordring.