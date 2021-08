Innfridde ikke forventningene

Lerøy Seafood omsatte i andre kvartal for 5,3 milliarder kroner, opp fra 4,7 milliarder i samme periode året før. Analytikerne hadde ifølge TDN Direkt på forhånd spådd inntekter på 5,1 milliarder.

Driftsresultatet før biomassejusteringer endte på 582 millioner kroner, mens spådommene på forhånd tilsa et operasjonelt driftsresultat på 601 millioner.

Selskapet peker på at gradvis reduksjon i restriksjoner knyttet til covid-pandemien i en rekke viktige markeder gir sterkere etterspørsel og høyere prisoppnåelse. Sammen med bedret produktivitet innenfor hvitfiskindustrien, er det de viktigste driverne bak bedrede inntjeningen.

Kald start

Lerøy påpeker også at starten på 2021 var kald, noe som har påvirket vekstvilkårene negativt, men at tilveksten i andre kvartal har vært tilfredsstillende. De opprettholder derfor sin forventning om at slaktet volum i 2021, inkludert tilknyttede selskap, vil bli på mellom 205.000 og 210.000 tonn.

Omtrent 60 prosent av dette skal slaktes i andre halvår, og Lerøy forventer dermed at inntjeningen i tredje kvartal vil overgå andre.

Lerøy Seafood Group (Mill. kr) 2. kv./21 2. kv./20 Driftsinntekter 5.304,25 4.711,82 Driftsresultat før biomassejusteringer 582,77 322,33 Resultat før skatt 1.273,90 569,38 Resultat etter skatt 1.009,54 448,18