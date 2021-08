Svekket både topp- og bunnlinjen

Fiskeforedlingskonsernet Pelagia omsatte i andre kvartal for 1,8 milliarder kroner, ned fra knappe 2 milliarder kroner i samme periode i fjor.

EBITDA endte på 80 millioner kroner i andre kvartal, noe som er mer enn en halvering fra samme periode i fjor, da driftsresultatet kom inn på 198 millioner.

Selskapet påpeker i rapporten at fjorårets tall ble påvirket av delvis bedre marginer enn normalt grunnet den svake kronen etter valutauroen.

Forskjeller

I andre kvartal i år innfridde tilgjengeligheten av råvarer i Food-divisjonen i stor grad forventningene. Tilgangen til råvarer i Feed-divisjonen var derimot lavere enn ventet, delvis grunnet forsinkelser i tilgang til EU-farvann etter Brexit og ingen tilgang til britisk farvann. I tillegg har marginene for Feed-divisjonen vært svake etter at markedsprisene på fiskemel og fiskeolje falt i løpet av sommeren 2020.

For Helath-divisjonen forventes det å være god etterspørsel gjennom 2021, og selskapet øker også for tiden produksjonskapasiteten. Effektene av dette vil ifølge rapporten hovedsakelig sees i 2022.

«Utsiktene for fiskeriene som gruppen baserer sin virksomhet på totalt sett virker rimelig stabile fremover, men grunnet Brexit har Storbritannia og Norge foreløpig ikke lykkes i å nå en avtale for 2021», skriver selskapet, og påpeker at den norske fiskeflåten derfor ikke vil ha tilgang til å fiske i britiske vann ut året.

«Dette kan ha en vesentlig innvirkning på det resterende av sesongen 2021, til tross for at Pelagia er etablert med produksjonsanlegg både i Norge og Storbritannia. På lengre sikt kan mangelen på en bærekraftig forvaltningsavtae for de viktigste fiskebestandene mest sannsynlig ha en negativ innvirkning på tilgjengelige kvoter», heter det i kvartalsrapporten.