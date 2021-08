Torsdag morgen la Lerøy Seafood frem tallene for andre kvartal, som viste en mer enn doblet bunnlinje, samt en omsetning godt over analytikernes forventninger. Til tross for de gode tallene er det ingen store utslag i aksjekursen.

Under presentasjonen i etterkant av at tallene ble sluppet opplyste Lerøy-sjefen Henning Beltestad om at selskapet har igjen 13.884 tonn av torskekvoten for 2021, sammenlignet med 8.861 tonn i fjor, ifølge TDN Direkt.

Kvotene på sei og hyse er også høyere enn de var i fjor.

Til neste år blir det derimot endringer og kvotene er ventet å bli betydelig redusert. Det mener Beltestad vil kunne ha en innvirkning på prisen, spesielt når man ser på den grunnleggende gode etterspørselen etter hvitfisk.

– Vi tror prisene kan bli veldig høye, spesielt i første halvår neste år. Vi er positive til prisutviklingen, egentlig for hele 2022, sa han under presentasjonen, ifølge TDN.

Konsernsjefen opplyste også om at Lerøy har en grei slakteprofil på laks i andre halvår, og at de kan påvirke den noe mot slutten, men at det avhenger av utviklingen i pris i tredje kvartal. Lerøy sikter uansett mot sitt planlagte slaktevolum og vil nå det utifra hvordan de ligger an nå, ifølge Beltestad.