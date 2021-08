Kina-prosjekt i rute – nær avtale om å utvide kapasiteten

Nordic Aqua Partners utvikler et landbasert lakseoppdrettsanlegg utenfor Shanghai i Kina, og hadde ingen inntekter i første halvår i år. Selskapet ble notert på Euronext Growth sent i fjor, med Øystein Stray Spetalen, Arne Fredly og Arne Blystad blant hjørnestensinvestorene.

Nordic Aqua Partners (Mill. DKK) 1. H./21 1. H./20 Driftsinntekter 0 0 Driftsresultat –7,5 –6,6 Resultat før skatt –13,3 –6,9 Resultat etter skatt –13,3 –6,9

Prosjektet er i rute, hva gjelder både tid og penger, ifølge selskapet. Det betyr første utplassering av egg i fjerde kvartal i år og første slakting i fjerde kvartal 2023.

Selskapet brukte 12 millioner danske kroner på investeringer i perioden. Investeringene vil gradvis øke etterhvert som byggingen av oppdrettsanlegget skrider frem.

Nær avtale om økt kapasitet

Samtidig opplyser Nordic Aqua Partners at utformingen av anlegget er blitt optimalisert, som åpner for utvidelse av den årlige produksjonskapasiteten fra 16.000 tonn til 20.000 tonn. Den 20-årige leieavtale med de lokale myndighetene gjelder i utgangspunktet 8.000 tonn, men Nordic Aqua Partners er i ferd med å inngå en ny intensjonsavtale for å øke den årlige kapasiteten til 20.000 tonn.

Selskapet hadde 374 millioner danske kroner i tilgjengelige kontanter ved utgangen av perioden, samt 25 millioner euro i tilgjengelig kreditt. Det anser seg som fullfinansiert til å oppnå de første 4.000 tonnene, og venter at kontantstrøm og ny kreditt vil ta selskapet opp til 8.000 tonn.

Med den nye intensjonsavtalen vil selskapet ifølge styreleder Ragnar Joensen potensielt ha finansiert 30 til 40 prosent av de totale investeringene for ekspansjonen til 20.000 tonn.

– Det setter oss i en unik posisjon for å levere fersk laks til det kinesiske markedet i 2023, sier han i en kommentar til halvårsrapporten.