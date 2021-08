SalMar med bud på Norway Royal Salmon

SalMar vil nå kjøpe alle utestående aksjer i Norway Royal Salmon (NRS) for 270 kroner pr. aksje, opplyses det i en børsmelding.

Det verdsetter selskapet til cirka 11,8 milliarder kroner, og er 12,5 prosent høyere enn NTS-budet.

Budet representerer en også premie på henholdsvis 54 og 42 prosent til 30 og 90 handelsdagers volumvektet gjennomsnittlig NRS-kurs opp til og inkludert 15. juli, da NTS la frem sitt bud.

Akseptgraden er satt til 50 prosent, tilbudsperioden vil være på fire uker, med mulighet for forlengelse.

Emisjonsfullmakt

«For å muliggjøre og sikre gjennomføringen av det beste budet, til fordel for alle NRS-aksjonærene, har SalMar forespurt styret i NRS om at de bruker styrefullmakten vedtatt på selskapets generalforsamling den 27. mai 2021 til å gjennomføre en rettet emisjon på inntil 4.357.219 nye aksjer rettet mot den tilbyderen som har det beste budet, med en tegningskurs lik tilbudsprisen i det beste budet», skriver SalMar.

NRS har bekreftet at styret er innstilt på å benytte styrefullmakten i henhold til dette.

– Dette gagner alle interesserte parter. NRS har en emisjonsfullmakt, som blant annet kan brukes til å sikre at man kommer over 50 prosent eierskap, for eksempel, og sikre det beste for aksjonærene i NRS, sier IR-kontakt Håkon Husby i SalMar til TDN Direkt.

Synergier

SalMar trekker frem at en rekke overlappende industrielle aktiviteter, både i Nord-Norge, Vestfjordene på Island og offshore gjør det mulig å realisere store synergier.

De påpeker at begge parter har lang fartstid i, og kompetanse fra, lakseoppdrett i Nord- Norge, og mener en sammenslåing vil kunne tilrettelegge for forbedret kapasitetsutnyttelse av den kombinerte MTB- og lokalitetsporteføljen, samt implementering av beste praksis på både drift og i kostnadsstrukturen.

«Norway Royal Salmon sitt nye smoltanlegg i Dåfjord utenfor Tromsø, sammen med SalMars eksisterende smoltkapasitet samt Senja 2- og Tjuin-anleggene som er under utbygging, vil være verdifulle ressurser som kan sikre leveranse av riktig smolt til riktig tid, hvilket vil legge til rette for forbedrede biologiske prestasjoner gjennom hele verdikjeden», skriver SalMar i meldingen.

Selskapet påpeker også at deres nye prosesseringsanlegg på Senja, InnovaNor, vil kunne sikres betydelige tilleggsvolumer gjennom en sammenslåing.

SalMar trekker i tillegg frem at en potensiell sammenslåing av SalMar-kontrollerte Icelandic Salmon og NRS-kontrollerte Arctic Fish, som begge opererer i Vestfjordene på Island, vil muliggjøre store synergier.